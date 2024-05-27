Ağrı Dağı'nda kar etkili oldu

Yayınlanma: 27.05.2024 - 16:01

Güncelleme: 27.05.2024 - 16:01

Bölgede etkili olan yoğun sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Yurdun en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın da bir bölümü karla kaplandı.

Ağrı Dağı'nın zirvesinden eteklerinde doğru yaklaşık 3 bin metrelik bölümü beyaza büründü.