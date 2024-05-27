Ağrı Dağı'nda kar etkili oldu

Ağrı ile Iğdır sınırlarında yer alan Ağrı Dağı, kar ile beyaza büründü.

AA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 16:01
Ağrı Dağı'nda kar etkili oldu
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Bölgede etkili olan yoğun sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Yurdun en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın da bir bölümü karla kaplandı.

Ağrı Dağı'nın zirvesinden eteklerinde doğru yaklaşık 3 bin metrelik bölümü beyaza büründü.


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