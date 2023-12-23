Sivas'ta kar etkili oldu: Ulaşım aksadı

Sivas'ın Divriği ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle zincirsiz olan ağır tonajlı araçlar yolda kaldı.

DHA
Yayınlanma: 23.12.2023 - 12:36
Sivas'ta kar etkili oldu: Ulaşım aksadı
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Sivas’ta yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle Divriği ilçesinde bulunan Karasar Geçidi’nde ağır tonajlı araçlar yolda kaldı.

Polis ekipleri zincirsiz yola çıkan araçların geçişine izin vermedi.

Yolda kalan araçlar için ekipler çalışma başlattı. 


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