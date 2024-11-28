Türkiye'nin en büyüleyici kış manzaraları: Kapadokya'dan Ağrı Dağı'na

Hem profesyonel kayakçılar hem de yeni başlayanlar için ideal pistlere sahip olan Palandöken, aynı zamanda muazzam manzarasıyla da ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Erzurum’un kış manzarası, hem spor hem de doğa severler için unutulmaz anlar vaat ediyor ve bölgeyi kış tatilinin vazgeçilmez rotalarından biri haline getiriyor.