Ağrı Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Ağrı Dağı’nın yüksek kesimlerine kar yağdı. Bölge halkının kışın habercisi olarak gördüğü kar yağışı ile dağın 4 bin 500 metrelik kısımları beyaza büründü.
Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkisini sürdüren sağanak yağışlar Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı’nda kara dönüştü. Yılın 12 ayı zirvesinde karın eksik olmadığı Ağrı Dağı’nın 4500 metrelik kısımları da karla kaplandı. Öte yandan Türkiye- Ermenistan sınırında olan Alagöz dağlarının üst kısımlarına da kar yağdığı görüldü.
AĞRI DAĞI’NA KAR YAĞMASI KIŞ MEVSİMİNİN GELMESİ DEMEKTİR”
Iğdırlı bir yurttaş, “Türkiye’nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı’na kar yağması kış mevsiminin gelmesi demektir. İnşallah bu sene iyi bir kış geçiririz şiddetli geçmez” dedi.
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