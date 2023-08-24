Yayınlanma: 24.08.2023 - 18:03

Güncelleme: 24.08.2023 - 18:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesi’yle Nevşehir’in ilçelerinde 5 kaymakamın görev yeri değişti. Kaymakam ve vali yardımcılarının bekledikleri Mülki İdare Amirleri 2023 Kararnamesi yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Mülki İdare Amirleri 2023 Kararnamesinde Nevşehir’de 5 ilçe kaymakamın görev yeri değişirken, kadrosu boş olan bir vali yardımcısı atandı. Peki, Ağrı Tutak Kaymakamı Erkan Adıbelli kimdir? Erkan Adıbelli kaç yaşında, nereli?

ERKAN ADIBELLİ KİMDİR?

Erkan Adıbelli, İlk-orta ve lise eğitimini Yozgat’ta, üniversite eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimlerler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı.

Memuriyet hayatına 2014 Yılında Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulunda Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 2018 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Amasya Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliğine intisap etti. Kars/Kağızman ve Yozgat/Sorgun ilçelerinde refiklik stajını tamamladı. Kırşehir/Çiçekdağı ve Kayseri/Özvatan ilçelerinde Kaymakam Vekili, Isparta/Şarkikaraağaç ilçesinde Kaymakam olarak görev yaptı.