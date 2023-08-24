Yayınlanma: 24.08.2023 - 17:56

Güncelleme: 24.08.2023 - 17:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesi’yle Nevşehir’in ilçelerinde 5 kaymakamın görev yeri değişti. Kaymakam ve vali yardımcılarının bekledikleri Mülki İdare Amirleri 2023 Kararnamesi yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Mülki İdare Amirleri 2023 Kararnamesinde Nevşehir’de 5 ilçe kaymakamın görev yeri değişirken, kadrosu boş olan bir vali yardımcısı atandı. Peki, Avanos Kaymakamı Aziz Gölbaşı kimdir? Aziz Gölbaşı kaç yaşında, nereli?

AZİZ GÖLBAŞI KİMDİR?

Bitlis Tatvan ilçesi’nde doğdu. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinden mezun oldu. 2010 yılında açılan İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı sınavını kazanarak Elazığ Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine geçiş yaptı. Diyarbakır Silvan Kaymakam Refiki, Antalya Valiliği Teftiş Stajını tamamladıktan sonra Kastamonu Ağlı İlçesinde Kaymakam Vekilliği yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından yurt dışı stajı için gönderildiği İngiltere’de 1 yıl süre ile eğitim aldı. Akabinde Rize Çamlıhemşin Kaymakamı, Afyon Hocalar Kaymakamı, Erzurum Şenkaya Kaymakamı ve Hakkâri Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.