Ağrı Valisi Mustafa Koç kalp krizi geçirdi
Ağrı Valisi Mustafa Koç, konutunda kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Vali Koç'a anjiyo yapılarak stent takıldı.
Ağrı Valisi Mustafa Koç, dün gece konutunda rahatsızlanınca, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Doktorların yaptığı muayenede kalp krizi geçirdiği belirlenen Vali Koç, hemen kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesine alındı.
Yapılan anjiyo ile Vali Koç’un tıkalı olan tek damarına stent takıldı.
Vali Mustafa Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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