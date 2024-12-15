27’nci Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali, Mersin'de başladı

Yayınlanma: 15.12.2024 - 11:07

Güncelleme: 15.12.2024 - 11:16

27’nci Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali; Mersin Büyükşehir Belediyesi Sinema Ofisi, Uçan Süpürge Vakfı, Kadın Gazeteciler Derneği (KGD) ve Kadından Haber iş birliğinde Mersin’de ilk kez yapıldı. Mersin’de ilk gösterimini dün gece yapılan gala ile başlayan festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılan festivalin ilk filmi ‘Yolda’ oldu.

Daha sonra söz alan Uçan Süpürge Vakfı Başkanı Halime Güner, festivalin Mersin gösterimi için büyük çaba sarf edildiğine dikkat çekerken bu süreçte çok farklı yaş aralıklarındaki kadınlarla çalışıldığını söyledi. Güner, “Bu festivaller, bu filmler, bizi sinemanın içindeki kadınların rolleriyle anlatamadıklarımızı anlatma yöntemidir. Her filmin ardından bir söyleşi var. Çünkü biz yaşadıklarımızı konuşarak paylaşmayı ve bu yolla güçlenmeyi seviyoruz. Biz buradan iletişimi, iş birliğinin daha çok artırılması için bir el verdik. Bu eli alıp götürecek, taşıyacak olan karşıda gördüğünüz çalışma ekibidir. Festivalimiz hayırlı olsun biz her zaman varız” diye konuştu.

"YAŞASIN SETLER, DİZİLER, FİLMLER, İNSAN OLMAYI BİLENLER"

Festivale konuk olarak katılan, Uçan Süpürge Bilge Olgaç Başarı Ödülü Sahibi oyuncu Meltem Cumbul da bir konuşma yaptı. Oyuncular Sendikası Başkanlığı yaptığı döneminde akademik bir çalışma yapıldığını söyleyen Cumbul, bu çalışma sonucunda oyunculuk alanındaki en büyük sorununun etik, istismar ve mobbing olarak ortaya çıktığını söyledi. Oyunculuk alanında mücadele yürüten kadınların pek çok sorunla karşılaştığını söyleyen Cumbul, “Ankete katılan bir kadın, ‘bu sette çocuk var adlı kampanya gereğince aldırdığımız bir karar olmasına rağmen yönetmelik hâlâ çıkmadı, aldırdığımız karar uygulanmadı. Oyuncu olarak yer aldığım diziyle ilk bölümü çekilmeden yollarımızı ayırırken, 10 yıl kadar işsiz bırakıldım’ diyor. 40 yaş üzeri kadınların yalnızca anne rollerinde yer alırken, açık saçık giyinmemesi, kendinden yaşça küçük erkeklerle birlikte olmaması, menajerleri tarafından yasaklar getirilmesi söz konusu. Kadın oyuncular bu gibi nedenlerle menajerleriyle yollarını ayırıyor. ‘Kadın oyuncularla çalışmak zor. Erkek oyuncularla çalışmak daha kolay’ diyen menajerler konu kadın olduğunda daha kolay söz söyleyebilir. Yaşasın setler, yaşasın sahne, yaşasın diziler, yaşasın filmler, yaşasın insan olmayı bilenler” dedi.

"KIVILCIMIN TEMELİNDE MÜCADELE VE KADINLARIN DİRENİŞİ VAR"

Festivalin açılış konuşmasını yapan Kadın Gazeteciler Derneği Başkanı Fatoş Sarıkaya, 27 yıldır kadın hikayelerini, emeklerini ve dayanışmayı ilke edinerek canlı bir tarih haline gelen Uçan Süpürge Filmleri Festivali’ni Mersin’de yaşatıyor olmanın heyecanını taşıdıklarını söyledi. “Eril medyaya karşı feminist basın” anlayışıyla cinsiyet eşitsizliklerini ve baskıları görünür kılmaya çalıştıklarını vurgulayan Sarıkaya, Kadın Gazeteciler Derneği’nin kuruluş amaçlarını anlattı. Sarıkaya, “Bu kıvılcımın temelinde feminist mücadele ve kadınların direnişi var” derken, festivalle ilgili de, “Bizler kadın hareketinin mirasının farkında olan kadınlar olarak, bugün ilk kez başladığımız film festivalinin bizden sonra da Mersin’e miras kalsın istiyoruz. Festivalde, çeşitli söyleşilerle kadınların emeğini, hikayelerini ve dayanışmasını daha yakından görme fırsatı bulacağız. Bu organizasyonu Mersin’de hayata geçirmek için emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bu festival, yalnızca bir buluşma değil; kadınların emeği, mücadelesi ve direnciyle örülmüş bir yolculuk” ifadelerini kullandı.

"YALNIZLIK HİSSİM KALABALIK KADINLARLA YOK OLDU"

Daha sonra söz alan Genç Cadı Ödülünün sahibi Öykü Su Özyürek, 2023 yılında yalnız hissettiği bir dönemde Uçan Süpürge ile tanıştığını ve yine böyle bir kalabalıkta, kız kardeşlik bağı olan kadınlarla birlikte yalnızlık hissinin yok olduğunu söyledi. Özyürek, “Böyle işlerin olması çırak bir oyuncu için çok önemli şeyler. Bana burada güç verdiğiniz için çok teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından Yönetmenliğini Özge Uçar’ın yaptığı “Yolda” isimli filmin gösterimi yapıldı. Ardından festivale katılan oyunculara ve yönetmelere plaket takdim edildi. Film gösteriminin ardından festival kokteyl ile devam etti. Etkinlikler, film gösterimleri ve kadın yönetmenler ile oyuncuların söyleşileri ile devam edecek.