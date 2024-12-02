Van’da 610 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 610 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van’da 610 paket kaçak sigara ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 02.12.2024 - 09:27

Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde jandarma ekipleri tarafından icra edilen faaliyetler kapsamında 60 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Etiketler: #Van #Kaçakçılık #Sigara

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