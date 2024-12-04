Kaçak sigara satmak için müşteri ararken yakalandı!
Eskişehir'de bir kaçakçı, satmak için müşteri aradığı kaçak tütünlerle birlikte yakalandı. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı aktarıld
Eskişehir İl Jandarma ekiplerince Sivrihisar ilçesinde, şüpheli şahsın kaçak yollardan temin ettiği tütün doldurulmuş makaronları satmak için müşteri aradığının öğrenilmesi üzerine çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, ekiplerce 2 Aralık tarihinde şüpheli şahsın iş yerinde ve ikametinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramada; 318 dal içine tütün doldurulmuş makaron, 350 gram bandrolsüz kıyılmış tütün, bin 900 dal bandrolsüz makaron, 1 adet faturasız kurusıkı tabanca, 5 adet tütün doldurma aparatı ve 350 adet küçük boy kilitli poşet ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Etiketler: #eskişehir #makaron #tütün #kaçak sigara
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