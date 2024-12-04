Kaçak sigara satmak için müşteri ararken yakalandı!

Eskişehir'de bir kaçakçı, satmak için müşteri aradığı kaçak tütünlerle birlikte yakalandı. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı aktarıld

Kaçak sigara satmak için müşteri ararken yakalandı!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 09:59

Eskişehir İl Jandarma ekiplerince Sivrihisar ilçesinde, şüpheli şahsın kaçak yollardan temin ettiği tütün doldurulmuş makaronları satmak için müşteri aradığının öğrenilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, ekiplerce 2 Aralık tarihinde şüpheli şahsın iş yerinde ve ikametinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramada; 318 dal içine tütün doldurulmuş makaron, 350 gram bandrolsüz kıyılmış tütün, bin 900 dal bandrolsüz makaron, 1 adet faturasız kurusıkı tabanca, 5 adet tütün doldurma aparatı ve 350 adet küçük boy kilitli poşet ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


Etiketler: #eskişehir #makaron #tütün #kaçak sigara

İlgili Haberler

Van’da 610 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da 610 paket kaçak sigara ele geçirildi
Çocuk tacizcisi, 'kaçak sigara' operasyonunda yakalandı!

Çocuk tacizcisi, 'kaçak sigara' operasyonunda yakalandı!
'5 milyonluk' kaçak sigara operasyonu: 7 kişiye adli işlem

'5 milyonluk' kaçak sigara operasyonu: 7 kişiye adli işlem
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler