"Film gibi soygun…” 470 milyon TL değerinde 'saf külçe altın' çaldılar!

Yayınlanma: 21.04.2024 - 12:28

Güncelleme: 21.04.2024 - 12:28

Kanadalı ve ABD’li yetkilier Çarşamba günü, Toronto Pearson Hava Limanı'nda yaşanan altın soygunuyla bağlantılı olarak ikisi havaalanı çalışanı, biri ‘silah kaçakçısı’ olmak üzeri altı kişiyi tutuklandı.

Bir yıldır devam etmekte olan resmi soruşturma çerçevesinde derlenen dosyalarda, soygunu gerçekleştiren çete “çok iyi örgütlenmiş bir şebeke” olarak nitelendiriliyor.

Kanada ve ABD güvenlik teşkilatlarının beraber yürüttüğü “Project 24k” (24 Karat Projesi) kod adlı soruşturma, dünyanın en büyük altıncı, Kanada’nın ise en büyük soygunu olarak tarihe geçen olayın faillerinin izini sürüyor.

“ALTINLAR, SİLAHA DÖNÜŞTÜ”

ABD ve Kanadalı yetkililer, soruşturma kapsamında altına şekil vermek için kullanılan bir çok metal kalıp ve eritme kazanı gibi ekipmanlar ele geçirdi. Soyguncuların bu aletleri kullanarak altınları takip edilemez hale getirdikler belirtiliyor.

Yetkililer, ayrıca çalınan altınların satışından elde edilen toplamda 10 milyon TL değerinde, Kanada Doları cinsinden nakit paraya da el koydu.

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde yakalanan Kanada, Ontario’dan gelen bir şüphelinin arabasında ise,‘seri numarası yok edilmiş düzinelerce ateşli silah' bulundu. ABD’li yetkililer, silahların iki tanesinin “tam otomatik silahlara” dönüştürüldüğünü de ekledi.

Peel Polis Şefi Nishan Duraiappah, soygunu ve soygun sonrasındaki araştırmayı, ‘tam bir Netflix dizisi’ olarak nitelendirdi. Peel Polis Servisi başkanı Nando Ianniccca ise, yaptığı basın açıklamasında: “Bu, simya gibi. Fakat bu kez altınlar, silahlara dönüşmüş” açıklamasında bulundu.

Soygunla bağlantılı olarak üç Toronto Paerson havaalanı çalışanı ve bir de kuyumcu tutuklandı. Tutuklulardan beşi şartlı tahliye ile serbest bırakıldı. Yetkililer, ayrıca dokuz şüpheli için de yakalama emri çıkardı.

SOYGUN NASIL OLDU?

17 Nisan 2023 tarihinde, Zurih merkezli İsviçre bankası Raiffeisen Schweiz’ın, Brinks şirketine gönderdiği, toplam ağırlığı 400 kilogram olan saf külçe altın, Toronto Paerson havaalanının kargo bölümünden çalındı.

Altınlar kargo bölümüne alındıktan iki buçuk saat sonra kamyon ile havaalanına giren bir şahıs, sahte bir faturayla altınları kamyonuna yükleyip kayıplara karıştı. Yetkilier, şahısın kullandığı faturanın Kanada Havayolları kargo binasında basıldığını ortaya çıkardı.

Kanada Havayolları, olayla ilgili olarak bir çalışanını görev aldı, bir çalışan ise görevden alınmadan önce istifa etti. Çalışanlardan birinin, soygun gerçekleştikten hemen sonra, olay yerine gelen polise, soygunun yapıldığı kargo bölümünü gezdirdiği belirtiliyor.

ARAŞTIRMA DEVAM EDİYOR

Project 24k soruşturması kapsamında 225 şirket ve mülk için arama kararı çıkartıldı, ve yaklaşık 50 kişi sorguya alındı. ABD’li Philedelphia ATF (Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Kurumu) ofisi, Kanada’nın Peel Yerel Polisi ve Pennsylvania Yerel Polisi, soruşturma boyunca beraber çalıştı.

Toplamda 19 kişinin tutuklandığı soruşturmada, 65 adet yasadışı ateşli silah ele geçirilirken 1.5 milyon TL değerinde de çalıntı külçe altın bulundu.

Soruşturma devam etmekte.