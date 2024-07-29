2 kilogram külçe altın ele geçirildi: 1 gözaltı

Yayınlanma: 29.07.2024 - 18:04

Güncelleme: 29.07.2024 - 18:04

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ilçedeki yol kontrol ve emniyet uygulaması sırasında durdurdukları bir araçta arama yaptıkları belirtildi.

Yapılan aramada 2 kilogram külçe altın ele geçirildiği, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.