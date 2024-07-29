2 kilogram külçe altın ele geçirildi: 1 gözaltı
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrolünde 2 kilogram külçe altın ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ilçedeki yol kontrol ve emniyet uygulaması sırasında durdurdukları bir araçta arama yaptıkları belirtildi.
Yapılan aramada 2 kilogram külçe altın ele geçirildiği, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
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