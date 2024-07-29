2 kilogram külçe altın ele geçirildi: 1 gözaltı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrolünde 2 kilogram külçe altın ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 18:04
2 kilogram külçe altın ele geçirildi: 1 gözaltı
Abone Ol google-news

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ilçedeki yol kontrol ve emniyet uygulaması sırasında durdurdukları bir araçta arama yaptıkları belirtildi. 

Yapılan aramada 2 kilogram külçe altın ele geçirildiği, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.


Ağrı haberleri Külçe altın haberleri gözaltı haberleri

İlgili Haberler

Van'da 43 kilo 865 gram külçe altın ele geçirildi

Van'da 43 kilo 865 gram külçe altın ele geçirildi
Amasya'da otobüs yolcusunun üzerinden 12 parça külçe altın çıktı

Amasya'da otobüs yolcusunun üzerinden 12 parça külçe altın çıktı

"Film gibi soygun…” 470 milyon TL değerinde 'saf külçe altın' çaldılar!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler