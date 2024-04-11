Ağrı'da dere taştı: Çok sayıda ev su altında kaldı!

Ağrı'nın Patnos ilçesinde sağanak ve eriyen kar nedeniyle dere taştı. Evlerin su altında kaldığı ilçede çok sayıda koyun da öldü.

DHA
Yayınlanma: 11.04.2024 - 14:15
Ağrı'da dere taştı: Çok sayıda ev su altında kaldı!
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Ağrı Patnos’ta son günlerde etkili olan yağış nedeniyle Çay Mahallesi'nden geçen Bağdişan Deresi taştı.

Dere yatağından taşan su mahallede bazı evlerde baskına yol açtı. Ahırlarda bulunan çok sayıda koyun öldü. Taşkın sonrası Patnos Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Çay Mahallesi’ne sevk edilen ekipler, dere yatağını temizleyerek taşkına karşı tedbir aldı. Ekipler, evlerde biriken suyu da tahliye etti. Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, su baskınları sebebiyle hasar oluştuğunu ancak can kaybının olmadığını bildirdi. Ekiplerin hasarı en aza indirmek için yoğun bir şekilde çalıştığını belirten Taşkın, zarar gören yurttaşlara gerekli yardımların yapılacağını kaydetti.


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