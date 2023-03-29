Öğrenciler dersteyken fırtına okulun çatısını uçurdu

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 15:53

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 16:04

Meteoroloji’nin uyarısını yaptığı kuvvetli rüzgar ve fırtına Osmaniye’de etkili oldu.

Fırtına nedeniyle merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi’nde bulunan Cevdetiye İlk ve Ortaokulu'nun çatısı uçtu.

Uçan çatı okulun ön kısmına düştü, 3 araç zarar gördü.

Öğrencilerin derste olması nedeniyle talihsiz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi.