Öğrenciler dersteyken fırtına okulun çatısını uçurdu
Osmaniye’de fırtına nedeniyle öğrenciler dersteyken okulun çatısı uçtu, 3 araç zarar gördü.
Meteoroloji’nin uyarısını yaptığı kuvvetli rüzgar ve fırtına Osmaniye’de etkili oldu.
Fırtına nedeniyle merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi’nde bulunan Cevdetiye İlk ve Ortaokulu'nun çatısı uçtu.
Uçan çatı okulun ön kısmına düştü, 3 araç zarar gördü.
Öğrencilerin derste olması nedeniyle talihsiz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi.
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