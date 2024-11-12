Ağrı'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Ağrı'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ağrı'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 3 kişi yaralandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 15:24

Maşallah L'nin kullandığı 27 AOE 090 plakalı hafif ticari araç, Ağrı-Hamur kara yolunda seyir halindeyken Yoğunhisar köyü mevkisinde tali yoldan çıkan Aydın N, idaresindeki 34 DD 7377 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Yaralanan sürücüler ile yolcu Handan L, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Etiketler: #Ticari araç #hafif ticari araç

İlgili Haberler

Konya'da faciadan dönüldü... Hafif ticari araç servis aracına çarptı: 2 yaralı

Konya'da faciadan dönüldü... Hafif ticari araç servis aracına çarptı: 2 yaralı
Engelli araç limiti ne kadar olacak? Engelliler hangi araçları alabilecek?

Engelli araç limiti ne kadar olacak? Engelliler hangi araçları alabilecek?
Alev topuna dönen araçtan son anda inerek kurtuldu

Alev topuna dönen araçtan son anda inerek kurtuldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler