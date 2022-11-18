Ağrı'da ilçeye ayı indi

18 Kasım 2022 Cuma, 15:44

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi merkezinde gece saatlerinde bir boz ayı dolaşırken yurttaşlar tarafından telefon kamerası ile çekildi.

İlçe merkezine bağlı Ahmed-i Hani Mahallesi Ağrı Caddesinde dolaşan ayı bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerası ile çekildi. Oturduğu binanın balkonuna çıkan yurttaş yalnız başına dolaşan ayıyı görünce eline aldığı telefonunun kamerası ile ayıyı çekmeye başladı.

Görüntülerde, ayının caddede sağa sola bakınarak ilerlediği daha sonra hızla gözden kaybolduğu görülüyor.



