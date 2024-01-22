Ağrı'da işçi göçük altında kaldı: Yaşamını yitirdi!

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde altyapı çalışması sırasında göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 22.01.2024 - 16:11
Ağrı'da işçi göçük altında kaldı: Yaşamını yitirdi!
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Sanayi Mahallesi Çevre Yolu Reşat Erden Kavşağı yakınlarındaki altyapı kazı çalışması esnasında bir işçi göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Göçük altından çıkarılan 44 yaşındaki Ramazan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Doğan'ın cenazesi, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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