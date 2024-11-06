Ağrı'da IŞİD operasyonu: 2 zanlı hakkında tutuklama kararı!

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si hakkında tutuklama kararı verildiği aktarıldı.

Ağrı'da IŞİD operasyonu: 2 zanlı hakkında tutuklama kararı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 06.11.2024 - 12:16

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince yürütülen ortak operasyonda, terör örgütü IŞİD içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen kişilerin el yapımı patlayıcı kullanarak eylem yapabileceği bilgisi üzerine çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, Patnos ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan İ.C., V.E.A., Y.D., F.C. ve M.F.G. emniyete götürüldü.

Adreste yapılan aramada kablo, havai fişek, pil, dirsek boru ve boruya bağlanmış kablo, saat, çivi, havai fişekten elde edildiği ve barut olabileceği değerlendirilen 200 gram toz madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.C. ve V.E.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Y.D, F.C. ile M.F.G. ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #Ağrı #IŞİD #MİT #Operasyon

İlgili Haberler

İzmir merkezli 'IŞİD' operasyonu: 3 gözaltı

İzmir merkezli 'IŞİD' operasyonu: 3 gözaltı
Son Dakika... İstanbul'da IŞİD operasyonu: 23 şahıs tutuklandı!

Son Dakika... İstanbul'da IŞİD operasyonu: 23 şahıs tutuklandı!
Eylem hazırlığındaki IŞİD'li Bitlis'te yakalandı

Eylem hazırlığındaki IŞİD'li Bitlis'te yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler