İzmir merkezli 'IŞİD' operasyonu: 3 gözaltı
İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda terör örgütü IŞİD'e finansman sağladıkları suçlamasıyla 3 şüpheli yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü IŞİD'e banka hesapları aracılığıyla para aktardıkları belirlenen 3 kişinin yakalanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon başlatıldı.
İzmir, Ağrı, Malatya ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: #IŞİD
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