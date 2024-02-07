Ağrı’da milyon liralık kaçak botoks ilacı ele geçirildi!

Yayınlanma: 07.02.2024 - 12:04

Güncelleme: 07.02.2024 - 12:04

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelince, Doğubayazıt ilçesi gümrük sahası içerisindeki bir araçta yapılan kontrollerde piyasa değeri 2 milyon 750 bin lira olan bin 100 adet botoks ilacı ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.