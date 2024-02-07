Ağrı’da milyon liralık kaçak botoks ilacı ele geçirildi!

Gümrük sahasında yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, piyasa değeri 2 milyon 750 bin lira olan botoks ilacı ele geçirdi.

İHA
Yayınlanma: 07.02.2024 - 12:04
Ağrı’da milyon liralık kaçak botoks ilacı ele geçirildi!
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Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelince, Doğubayazıt ilçesi gümrük sahası içerisindeki bir araçta yapılan kontrollerde piyasa değeri 2 milyon 750 bin lira olan bin 100 adet botoks ilacı ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.


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