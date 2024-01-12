Yolcu otobüsünde binlerce adet botoks ilacı ele geçirildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 bin 296 adet botoks ilacı ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 12.01.2024 - 11:56
Yolcu otobüsünde binlerce adet botoks ilacı ele geçirildi
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Edinilen bilgiye göre, il genelinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Aşkale yol uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan Van-İstanbul seferi yapan otobüsün bagaj kısmında bulunan şüpheli kolide yapılan aramada gümrük kaçağı 26 adet botoks şırıngası ve 2 bin 296 adet botoks ilacı ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan adli tahkikat başlatıldı.


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