Yolcu otobüsünde binlerce adet botoks ilacı ele geçirildi
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 bin 296 adet botoks ilacı ele geçirildi.
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Edinilen bilgiye göre, il genelinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Aşkale yol uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan Van-İstanbul seferi yapan otobüsün bagaj kısmında bulunan şüpheli kolide yapılan aramada gümrük kaçağı 26 adet botoks şırıngası ve 2 bin 296 adet botoks ilacı ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan adli tahkikat başlatıldı.
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