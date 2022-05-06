Ağrı'da saman yüklü kamyonette 8 düzensiz göçmen yakalandı
Ağrı'da kamyonetin kasasında saman balyalarının arasına gizlenen Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ekipleri, Ağrı-Erzurum kara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında şüphe üzerine saman yüklü bir kamyoneti durdurdu. Ekipler, sürücünün şüpheli hareketler sergilemesi üzerine aracın kasa kısmını açıp çuvallı saman balyalarını boşalttı.
Balyalar arasında gizlendikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Düzensiz göçmenler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Araç sürücüsü ise gözaltına alındı.
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