Süleyman Soylu'nun Suriyeli işçi itirafına 'acziyet' tepkisi: 'Utanmıyor'

05 Mayıs 2022 Perşembe, 22:20

Türkiye'de son dönemde siyasetin önemli gündem başlıklarından olan göçmen sorunu, kayıtdışı istihdam ve işsizlik krizini büyütmedeki etkisi nedeniyle de yakıcı bir sorun haline geldi.

Bugün TGRT Haber'de konuk olduğu programda açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tartışmaları alevlendirecek sözler sarf etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, İçişleri Bakanı olarak Soylu'nun, görev ve yetkilerinin ana şeması "Bakanlığa bağlı iç güvenlik kuruluşlarını idare etmek suretiyle ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, yurdun iç güvenliği ve asayişi, kamu düzenini ve genel ahlakı, Anayasa'da yazılı hak ve hürriyetleri korumak"tan oluşuyor.

Ancak bugün bu görevlerden sorumlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de fabrikalarda Suriyelilerin sigortasız olarak çalıştırıldığını ve sömürüldüğünü açıkça dile getirdi.

Türkiye'de 3 milyon 762 bin Suriyeli göçmen olduğunu belirten Soylu, 200 bin 950 Suriyelinin de vatandaşlık aldığını açıkladı. Soylu göçmenlerin gönderilip gönderilmeyeceği tartışmasına ilişkin ise "Fabrikanda Suriyeliyi çalıştır, sömür, sigortasını yaptırma. Sonra ayak ayak üstüne at, ‘Ne olacak bu Suriyelilerin hali’ de. Bir milyon insan gidecek. Kim isyan edecek biliyor musun? O iş sahipleri" yorumunda bulundu.

Soylu'nun çok konuşulacak bu sözleri üzerine Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Genel Başkanı Aysel Tekerek ve DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu.

"SÜLEYMAN SOYLU BU İTİRAFTAN UTANMAMAKTADIR"

Süleyman Soylu’nun bugün yaptığı açıklamaların bir itiraf olduğunu belirten TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek, "Bugün sığınmacılar sorunu bir kez daha siyasetin göbeğinden başlayarak gündeme geldi. Sığınmacılar sermaye sınıfı ve AKP tarafından ucuz emek gücü olarak görülmektedir. Süleyman Soylu bu itiraftan da utanmamaktadır. Bu itiraf ile aynı zamanda sermaye – AKP işbirliği bir kez daha açığa çıkmıştır. Üstelik AKP yaklaşan seçimlerde bu sorunun kaynağını oluşturan parti olarak sorunu seçime meze etmekten de geri durmamaktadır”dedi.

"BU SUÇ ORTAKLIĞI PATRONLARLA BİRLİKTE İŞLENMİŞTİR"

Sığınmacılar sorununu Türkiye’nin başına bela eden AKP iktidarının bizzat kendisi olduğunu ifade eden Tekrerek, “AKP iktidarı emperyalizmin peşinden gitmiştir, büyük Ortadoğu Projesinin eş başkanlığını yapmıştır. Suriye’nin yıkım savaşına ortak olmuştur. Afganistan’a NATO bünyesinde asker göndermiştir. Bu suç ortaklığını ülkemizde patronlarla birlikte işlemiştir. AKP iktidarı , Süleyman Soylu’nun da ifadelerinde gördüğümüz gibi sanki hiçbir suçu ya da katkısı yokmuş gibi konuşmaktadır. Sığınmaclar sorunun arkasında ABD, AB, AKP, sermaye sınıfı ve cihatçı terör örgütleri vardır. Bu sorunun cemeresini ise yerlerinden yurtlarından edilen sığınmacılar ve ülkemizin emekçileri birlikte çekmektedirler. Bu sorunun çözümü yanan ateşe benzinle gitmek olamaz" diye konuştu.

"AKP İÇİN BİR KOZ OLARAK KULLANILIYOR"

"Suriye’deki savaşın son bulması, barışın tesisi ve meşru Suriye Hükümeti ile masaya oturulması ve karşılıklı yapılacak anlaşmalarla sağlanacaktır" diyen Tekerek, sözlerine şöyle devam etti;

"AKP darbeci dediği Mısır ile görüşmekte, demediği laf kalmadığı İsrail yönetimi ile masaya oturmakta, Kaşıkçı cinayetinin müsebbibi olarak gördüğü Suudi Arabistan ile masaya oturmakta , ne hikmetse Esad ile masaya oturmamaktadır. Bu nedenle Suriyeli sığınmacılar konusu Esad konusu olmaktan çıkmıştır. Çünkü sığınmacılar halen Suriye’nin bölünmesi planlarında AKP için bir koz olarak kullanılmaktadır.

Ayrıca bir kez daha belirtmeliyiz ki, sığınmacılar sorununun kaynağına inmeden ve nedenlerini görmeden sorunun tam olarak anlaşılması da mümkün değildir. Sığınmacıların sayısının bugün kat kat artmasının nedeni emperyalizmin Suriye’de Afganistan’da yarattığı yıkım ve işgallerdir. Emperyalizm sığınmacılar sorununu açmıştır. Bu açıdan açık ve net söylüyoruz ki emperyalizme karşı olmayan bu mekanizmaya karşı durmayan hiçbir siyasi güç bu sorunu çözemez. Bir diğer önemli nokta AKP , sığınmacıları AB’den aldığı para karşılığında Türkiye’de tutmaktadır. Türkiye açık olarak sığınmacıların merkez üssü haline AKP eli ile getirilmiştir. Avrupa Birliği karşıya alınmadan sığınmacı sorunu çözülemez."

"ACZİYET GÖSTERGESİDİR"

"Bir bakanın böyle açıklamalarda bulunması bir acziyet göstergesidir" diyen DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu ise, "Şu anda Türkiye'de kaçak diye tabir edilen göçmen işçiler tamamen iş verenin insiyatifi altında çalıştırıyorlar. Bu açıklamalar var olan sorunu bilerek o konuda bir çözüm bulmama anlayışının ortaya konulmasıdır. Bu memleketi yönetenler cumhurbaşkanı ve bakanlar bu sorunu biliyorlarsa çözüm bulmak yerine, olmaması gereken bir şeyi dillendiriyorlarsa o da onların eksikliklerini gösterir” ifadelerini kullandı.

"İÇ SİYASETE ALET EDİLEN BİR ANLAYIŞ"

Türkiye'de sağlıklı bir göçmen politikasının olmadığını yıllardır dile getirdiklerini söyleyen Serdaroğlu şöyle konuştu;