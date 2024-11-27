Uyuşturucuları bu poşetlerde saklamışlar: 'Annemden öğrendiğim gibi'

Bursa'da polisin düzenlediği operasyonda yastık kılıfına gizlenmiş, üzerlerinde 'Annemden öğrendiğim gibi' yazan poşetlerde 2 kilo 720 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Uyuşturucuları bu poşetlerde saklamışlar: 'Annemden öğrendiğim gibi'
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DHA
Yayınlanma: 27.11.2024 - 11:41

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Hacivat Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle ekipler teknik ve fiziki takip başlattı. Aralarında ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçu da bulunan 17 ayrı kaydı olan Yetkin Karaduman (36) ile 7 suç kaydı olan Mecit Temel'i (38) evlerinin önünde gözaltına alınmak istendi.

Temel'i yakalayan ekipler, elindeki yastıkla eve kaçan Karaduman'ı da saklandığı odada gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Polisler, Karaduman'ın pencereden bahçeye attığı yastığı incelediklerinde, kılıfın içinden 'Annemden öğrendiğim gibi' yazılı 3 poşet içinde toplam 2 kilo 720 gram metamfetamin ele geçirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan çıkartıldıkları mahkemede tutuklandı. 


Etiketler: #amfetamin #Bursa

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