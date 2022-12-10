Ağzından tüfekle vurulan köpeğin dili parçalandı: Sokakta yaşaması mümkün değil

10 Aralık 2022 Cumartesi, 21:40

Kisecik Mahallesi'nde yaralı halde sahipsiz bir köpek olduğunu gören hayvanseverler, köpeği özel bir veteriner kliniğine götürdü.

Burada yapılan kontrollerde, köpeğin ağzında çok sayıda saçma olduğu ve dilinin parçalandığı tespit edildi.

Gerekli cerrahi müdahalenin ardından köpek müşahede altına alındı.

Hayvansever Fatma Betül Yalım, AA muhabirine, sürekli sahipsiz hayvanlara besleme yaptıkları Kisecik Mahallesi'nde yaralı halde bir köpeğin bulunduğu bilgisi üzerine olay yerine gittiğini anlattı.

"Lili" adını verdikleri köpeğin durumunu gördüğünde çok üzüldüğünü ifade eden Yalım, şöyle konuştu:

Lili isimli köpeğimiz yerde hareketsiz duruyordu ve ağzından kan geliyordu. Acilen arabamızla alıp veteriner kliniğimize getirdik. Yapılan ilk muayenede ve röntgende, ağzının içerisine ateşli silahla vurulduğu, dilinin birçok kısmının parçalandığı, saçmaların gırtlağa kadar saplandığı tespit edildi. Müdahaleler sonucunda da dili dikildi ama büyük bir kısmını kaybetti. Şu an için çok uzun bir tedavi süreci bekliyor. Lili'nin sonrasında sokakta yaşaması mümkün değil.

Yalım, köpeği bu hale getiren veya getirenlerin bir an önce bulunarak cezalandırılmasını istedi.

Veteriner Hekim Azime Doğruer ise Lili'nin kendilerine ilk geldiğinde durumunun çok ağır olduğunu söyledi.

Lili'nin uzun sürecek bir tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden sağlığına kavuşmasını beklediklerini aktaran Doğruer, hayatı boyunca bakıma ihtiyaç duyacağını kaydetti.