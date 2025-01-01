AHBAP ve Elvan Gıda depremzede öğrencileri unutmadı

Ünlü sanatçı Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP ve Türkiye’nin önde gelen şekerleme ve çikolata üreticilerinden Elvan Gıda, 2025 yılına anlamlı bir projeyle giriş yaptı.

AHBAP ve Elvan Gıda depremzede öğrencileri unutmadı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2025 - 17:14

Elvan Gıda çalışanları, 7 Şubat 2022’de yaşanan depremle sarsılan Hatay’daki çocuklar ve öğretmenler için yüzlerce yeni yıl hediye paketi hazırladı.

Yeni yıl hediye paketleri AHBAP tarafından inşa edilen ve Millî Eğitim Bakanlığı’na devredilen okullarda okuyan öğrenciler ile bu okullarda görev yapan öğretmenlere dağıtıldı.

Elvan Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Kadiroğlu, “Bu projeyle Hatay’daki öğrenci kardeşlerimize sevgi, umut ve dayanışma mesajlarımızı ulaştırmayı hedefledik” diye konuştu.  

Kadiroğlu, Elvan Gıda’nın bu ve benzeri sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun ihtiyaçlarına dokunmaya, birlik ve beraberlik anlayışını güçlendirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

AHBAP EĞİTİM KURUMLARINI AYAĞA KALDIRIYOR

AHBAP, hayırseverlerin bağışlarıyla yeniden inşa ettiği okullarla depremden etkilenen bölgelerde eğitim hayatının kesintisiz devam etmesine büyük katkı sağladı.

Hatay’da, ilk, orta ve lise düzeyindeki 7 okulun yeniden inşasını tamamlayan AHBAP, çalışmalarıyla depremden etkilenen çocuklara umut oldu. Şehirdeki 14 okulun inşaat çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.


Etiketler: #AHBAP #elvan gıda

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