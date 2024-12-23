Haluk Levent ve Ahbap, deprem bölgesine yaptıkları 20. okulu teslim etti

Haluk Levent ve Ahbap Derneği deprem bölgesine yaptıkları 20. okulun teslim törenini gerçekleştirdi.

Haluk Levent ve Ahbap, deprem bölgesine yaptıkları 20. okulu teslim etti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2024 - 11:55

6 Şubat depremlerinin ardından bölgedeki yardım çalışmalarında öncü olan sanatçı Haluk Levent ve Ahbap Derneği, eğitim alanındaki katkılarını sürdürmeye devam ediyor. Ahbap, depremden etkilenen bölgede 20. okul olan Aktepe Ortaokulunu tamamlayarak teslim etti.

Depremin ilk anından itibaren bölge halkının yanında olan Ahbap gönüllüleri, sanatçı Haluk Levent’in liderliğinde yardımseverlik destanı yazıyor. Bugüne kadar bölgede 450 konut teslimi gerçekleştiren Ahbap, eğitim-öğretime verdiği önemi deprem bölgesinde tamamladığı 20 okul ile bir kez daha ortaya koydu.

Hatay’ın Akmeşe ve Hassa ilçelerinde gerçekleştirilen açılış törenine katılan Haluk Levent, 2025 yılında da okul yapımlarının süreceğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Bu ülkenin aydınlık yarınlarına ve gençlerine destek vermeye, onlarla birlikte yan yana, kol kola yürümeye devam edeceğiz."


Etiketler: #6 Şubat depremleri #Haluk Levent #Ahbap Derneği

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