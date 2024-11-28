Ahilik Sandığı komedisi!

Yayınlanma: 28.11.2024 - 11:08

Güncelleme: 28.11.2024 - 11:08

Şubat 2017’de İşsizlik Sigortası Yasası’nın içerisine ek madde eklendi. Bu maddeye göre Esnaf Ahilik Sandığı kurulacaktı. Bu sandık Sayıştay tarafından denetlenecekti. Esnaf Ahilik Sandığı sigortası zorunlu olacaktı. Sandık sigortalıları ve devlet, prim ödeyecekti. Sonrasında da şartları taşıyanlara Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği verilecekti. Ancak aradan yıllar geçmesine karşın bu sandık bir türlü faliyete geçirilemedi.

2017’de yasal düzenleme yapılırken uygulama tarihi olarak 1 Ocak 2018 belirlenmişti. Ancak daha Kasım 2017’de yasayla uygulama tarihi 1 Ocak 2018’den 1 Ocak 2020 tarihine ertelendi. Ocak 2020 geldi uygulama başlamadı. Mart 2020’de yeni yasa ile düzenlemenin yürürlük tarihi bir kez daha ertelendi. Sandığın uygulaması 1 Ocak 2021 tarihine bırakıldı. 2021 yılı geldi yine uygulanamadı.

2028'E ERTELENDİ

Yine bir yasal düzenleme ile Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi bu kez 31 Aralık 2023 tarihine ertelendi. Ancak yine olmadı. Bu kez de yasa ile uygulama 31 Aralık 2024 tarihine bırakıldı. Gelecek yılın başında uygulamaya geçilecek mi diye beklenirken AKP bir kez daha erteleme yoluna gidiyor.

Önceki gün TBMM’ye sunulan tam adı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası ile Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi” olan “torba teklife” konuya ilişkin madde konuldu. Bu kez de uygulama 1 Ocak 2028 tarihine erteleniyor.

TARAFLAR İSTEMİŞ!

Maddenin gerekçesinde, “31 Aralık 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan Esnaf Ahilik Sandığı’nın yürürlük tarihinin sosyal tarafların talepleri doğrultusunda işgücü piyasalarının sürdürülebilir gelişimi için gerekli olduğu öngörülerek 1 Ocak 2028 tarihinden itibaren uygulanacak şekilde değiştirilmesi amaçlanmaktadır” denildi. Teklifin genel gerekçesinde de şu değerlendirme yapıldı:

“23 Şubat 2017 tarihli ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 25 Ağustos 1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Esnaf Ahilik Sandığı uygulaması; sosyal tarafların talepleri nedeniyle ve işgücü piyasasının genel durumu değerlendirilerek 31 Aralık 2024 tarihine kadar ertelenmiştir.

Gelinen aşama itibariyle uygulamanın, yine sosyal tarafların talepleri doğrultusunda işgücü piyasalarının sürdürülebilir gelişimi için gerekli olduğu öngörülerek uygulama ertelenmektedir.”