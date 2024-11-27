İstifası istenmişti: AKP’nin il başkanı görevi bıraktı

Yayınlanma: 27.11.2024 - 23:08

Güncelleme: 27.11.2024 - 23:08

Muğla'da ilçe kongrelerini 30 Kasım'da tamamlayacak olan AKP'de İl Başkanı’nın kim olacağı, mevcut başkan Gültekin Akça'nın devam edip etmeyeceği merakla beklenirken, dün akşam saatlerinde Akça'nın istifasının istendiği öğrenildi.

Akça, bugün İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenleyerek görevinden istifa ettiğini açıkladı. Toplantıda, yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve partililer de yer aldı.

Akça, konuşmasında şunları ifade etti:

"Kurucusu olmakla her zaman gurur duyduğum, AK Parti Muğla İl Teşkilatı’nda 2001-2007 yılları arasında il başkan yardımcılığı, 2007-2011 yılları arasında il başkanlığı görevinde bulundum. 2014-2018 yılları arasında Menteşe Belediye Meclis üyeliği ve Büyükşehir Grup Başkanvekilliği yaptım. 2019 yılında Menteşe Belediye Başkan adayı oldum. 2021 yılından 2023 yılına kadar il başkan yardımcılığı ve 2023 mart ayından bugüne kadar da il başkanı olarak görev yaptım.

İl başkanı olarak görev yaptığım süreler içerisinde 2 genel ve 2 yerel seçim geçirdim. Özellikle Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcı olan 2023 seçimlerinde il başkanı olarak görev yapmam benim açımdan son derece kıymetliydi. Partimiz 31 Mart yerel seçimlerinden sonra yeni bir değişim ve yenilenme sürecine girmiştir. 8. Olağan Kongre takvimi dahilinde Muğlamızda da 12 ilçemizde kongrelerimiz tamamladık. Bazı İlçelerimizde ilçe başkanlarımız yenilenirken bazıların da ise yönetimlerinde değişiklikler yapıldı.

Fethiye ilçemizin de kongresinin tamamlanmasından hemen sonra da aralık ayı içeresinde il kongremizi yapacağız. Şahsım olarak yapılacak olan il kongresinde aday olmayacağım. Bu nedenle de kongreye aday olacak arkadaşımızın hazırlıklarını yapabilmesi bağlamında bugün itibarı ile il başkanlığı görevimden ayrılıyorum. ‘AK Parti de görev değil gönül esastır’ şiarını bugüne kadar özümsemiş ve yerine getirmiş birisiyim. Benden sonra il başkanı olacak arkadaşımın ve yönetiminin de bu bayrağı daha yukarı taşıyacağına inanıyorum. Onlara da şimdiden başarılar diliyorum."