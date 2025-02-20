Ahırda düşüp yaralandı: Yol açılarak hastaneye ulaştırıldı!
Tokat'ın Erbaa ilçesinde ahırda düşüp yaralanan Aziz Bekol (72) kardan kapanan yol 4 saatlik çalışmayla açılıp hastaneye ulaştırıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Erbaa'ya 45 kilometre uzaklıktaki Engelli köyünde meydana geldi. Aziz Bekol, ahırda hayvanlara baktığı sırada düşüp yaralandı.
Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köye sağlık ekipleri ulaşamayınca İl Özel İdare ekiplerinden yardım istedi.
İş makineleriyle yaklaşık 4 saat süren çalışma sonrası köy yolu açıldı. Köye ulaşan sağlık ekipleri, Aziz Bekol'u ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.
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