Türkiye karla kaplandı: Yurttaşlar Antalya'da denize girdi!

Türkiye genelinde soğuk ve karlı hava etkisini gösterirken, Antalya'da güneş yüzünü gösterdi, bazı yurttaşlar denizin keyfini çıkarttı.

Türkiye karla kaplandı: Yurttaşlar Antalya'da denize girdi!
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DHA
Yayınlanma: 20.02.2025 - 15:13

Türkiye'nin büyük bölümünde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Antalya'da sahile gidenler güneşli havanın tadını çıkarttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçen günlerde yaptığı uyarı ile ülkenin soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini, sıcaklıkların 8 ila 12 derece azalacağını, soğuk havanın 1 hafta etkili olmasının beklendiğini duyurdu.

Uyarının ardından ülkenin büyük bölümünde kar yağışı ve soğuk etkili olurken, Antalya'da düşen sıcaklığa rağmen güneş kendisini gösterdi. Rüzgarın etkili olduğu kentte sıcaklık, öğle saatlerinde 11 dereceye kadar yükseldi.

Güneşli havayı fırsat bilenler, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Kimileri kumların üzerine oturup denizi izlerken, kimileri sahil bandında yürüyüş yaptı. Sahile bebeğiyle gelen bir kadın kumların üzerinde çocuğuyla oynarken, rüzgarlı havaya aldırış etmeyen bir kişi de denize girerek yüzdü.


Etiketler: #kar yağışı #güneş #yağış

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