Son dakika... Kerimcan Durmaz hakkında tahliye kararı!

Yayınlanma: 20.02.2025 - 15:06

Güncelleme: 20.02.2025 - 15:29

'Zincirleme şekilde yasa dışı bahse teşvik' suçundan 8 Ocak’ta tutuklanan ve hakkında 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis talep edilen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, bugün hakim karşısına çıktı.

İstanbul Adalet Sarayı 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kerimcan Durmaz, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri) ile katılırken, avukatları salonda hazır bulundu.

"BENİM HABERİM OLMADAN YANSITMIŞLAR"

Durmaz, mahkemedeki savunmasında şunları kaydetti:

"Aylık gelirim 500 bin TL, sanatçıyım. Ben, menajerim tarafından bir telefon aldım, bana Malta’da bulunan bir gece kulübünden konser teklifi geldiğini söyledi. Kabul ettim, YouTube kanalıma içerik çekebileceğimi düşündüm ve arkadaşım Samet’le birlikte Malta’ya gittim. YouTube videoları çektim, sahnem geldi, sahneye çıkacağım zaman arkamdaki LED ekranlara yansıtılabilmesi için USB’yi görevlilere verdim. Fakat haberim olmadan yasa dışı bahis reklamı görseli yansıtmışlar. Ben bunu Instagram’da ismimi etiketleyerek yapılan paylaşımlardan gördüm. Ben normalde yaptığım tüm sahne performanslarına ekibimle gidiyorum, ancak ekibimin vizesinin olmaması sebebiyle tek gittim.

Ekibimdekiler orada olsaydı, söylerdi ve beni sahneden indirirdi. İddianamede geçen ‘Hani casinolar felan’ söylemimle ilgili söylemek istediğim şey şu: Bana normalde çok fazla şampanya geliyor ama bu sefer istediğim şampanya gelmedi. Ben otelde casino olduğunu öğrendim. 'Hani casinolar felan?’ tarzında bir söz söyledim, ama istediğim şampanyayı söylediğim yer kesilerek dosyaya konulmuş. Sahnede benim arkamdaki yasa dışı bahis reklamını gördüğüm iddia edilmiş ama görmedim. Benim arkamı dönme sebebim, şampanyamı getiren kızlara teşekkür etmekti. Gecenin çok ilerleyen saatleriydi, çok yorgundum, dans ediyordum, şarkı söylüyordum. Zaten teknik olarak da görebileceğim yerde değildi, işin teknik kısmıyla o an ilgilenebilmem mümkün değildir. Hayatım boyunca yasa dışı bahis oynamadım. Mesleğim gereği birçok ülkede sahnelere çıkıyorum. Ben bu suçu işlemedim, tahliyemi talep ediyorum."

Mahkeme heyeti Durmaz tahliye edilmesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İddianamede; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün araştırma raporu uyarınca Kerimcan Durmaz'ın izin verilen ve yetkilendirilenler haricinde kalan ve haliyle yasa dışı olan bahis ve kumar site ve uygulamalarının reklam filminde oynadığının tespit edildiği belirtildi.

Ayrıca, Durmaz'ın Malta'da verdiği konser sırasında arkasındaki ekranda yasa dışı bahis sitesinin adının yazdığı sırada, "Hani casinolar felan" şeklinde söylemde bulunduğu aktarıldı. Tüm dosya kapsamı ve deliller ışığında 'zincirleme şekilde yasa dışı bahse teşvik etme' suçunun işlediğine kanaat getirilen Kerimcan Durmaz hakkında, 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.