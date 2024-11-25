Ahırın çatısı, karın ağırlığına dayanamadı: 17 hayvan öldü

Kayseri’de bir ahırın çatısının kar nedeniyle çökmesi sonucu 17 büyükbaş hayvan öldü.

Ahırın çatısı, karın ağırlığına dayanamadı: 17 hayvan öldü
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İHA
Yayınlanma: 25.11.2024 - 16:20

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi’nde Şaban Topsakal’a ait büyükbaş hayvan çiftliğindeki ahırın çatısı yoğun kar yağışının ardından çöktü.

17 HAYVAN ÖLDÜ

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede 120 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırdaki 17 hayvanın öldüğü belirlendi.

Çalışma başlatan itfaiye ekipleri, çöken çatının altında sağ kalan diğer hayvanları kurtardı. 

Çiftlik sahibi Şaban Topsakal, "Gece 4 sularında burada çalışan arkadaşlar aradı. Biz de apar topar çıktık geldik. Yollar da kapalıydı. Belediyenin ekipleri yolları açtılar. Valimiz devreye girdi. İtfaiye ekiplerine de teşekkür ederim. En son hayvanı çıkarana kadar burada kaldılar. 17 tane hayvanımız öldü. Birçoğunu kurtardık ama bazen kardan dolayı içeri giremedik. Zayiatın az olması bizi mutlu etti. Çünkü ilk etapta manzarayı görünce şok olduk. Burası 3 yıldır var, şimdiye kadar böyle bir şey olmadı. Doğal afet, yapacak bir şey yok. Çıkardığımız hayvanları da kapalı alana aldık" dedi.


Etiketler: #Ahır #Kayseri

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