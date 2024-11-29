Ahlat Konteyner Kent'te korkutan yangın!
Hatay'da depremzede yurttaşların yaşadığı konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremzede yurttaşların yaşadığı Ahlat Konteyner Kent'te yangın meydana geldi.
Afetzede yurttaşların yaşadığı konteyner kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangında afetzede ailenin yaşadığı konteyner kullanılmaz hale geldi. Kırıkhan Kaymakamlığı’nın çalışmalarıyla aile başka konteynere yerleştirildi.
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