İstiklal Caddesi'nde otelde yangın paniği: Müşteriler tahliye edildi
İstanbul Beyoğlu'nda bir otelin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Müşteriler tedbir amaçlı tahliye edilirken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Beyoğlu'nda bir otelin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
EKİPLER HEMEN MÜDAHALE ETTİ
Asmalı Mescit Mahallesi Balyoz Sokak'ta bir otelin çatısındaki jeneratörde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
MÜŞTERİLER TAHLİYE EDİLDİ
Otelde konaklayan müşteriler tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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