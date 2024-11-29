İstiklal Caddesi'nde otelde yangın paniği: Müşteriler tahliye edildi

Yayınlanma: 29.11.2024 - 10:40

Güncelleme: 29.11.2024 - 11:58

Beyoğlu'nda bir otelin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

EKİPLER HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Asmalı Mescit Mahallesi Balyoz Sokak'ta bir otelin çatısındaki jeneratörde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

MÜŞTERİLER TAHLİYE EDİLDİ

Otelde konaklayan müşteriler tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.