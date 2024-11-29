Tokat’ta kaportacı dükkanında korkutan yangın!
Tokat Sanayi Sitesi’nde çıkan yangında bir kaportacı dükkanı kullanılamaz hale geldi. Yangın anı ise, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Tokat Sanayi Sitesi’nde bir kaportacı dükkanında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki yurttaşlar durumu itfaiyeye bildirirken, alevler kısa sürede dükkanı sardı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki dükkanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda kaportacı dükkanı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldığı aktarıldı.
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