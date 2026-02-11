Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ahmet Ahlatcı'ya yurt dışına çıkış yasağı: Ünlü iş insanından ilk açıklama!

11.02.2026 15:07:00
Haber Merkezi
Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 'kara para' ve 'kaçakçılık' soruşturması kapsamında yurt dışına çıkış yasağı konduğu ortaya çıktı. Suçlamaları reddeden Ahlatcı, "Kara parayla işimiz olmaz. Kapalıçarşı’da ayaklı borsayı faturalandıran adamım. Bir yanlışlık var. Eminim bu karar en kısa zamanda kaldırılacaktır" dedi. Konuya ilişkin Ahlat Holding'den de açıklama geldi.

Ünlü iş insanı ve Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı hakkında, yurt dışına çıkış yasağı konulduğu ortaya çıktı.

Kararın,  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'kara para' ve 'kaçakçılık' soruşturması kapsamında alındığı belirtildi.

"KARA PARAYLA İŞİMİZ OLMAZ"

Soruşturmayı gazeteci İsmail Saymaz’a konuşan Ahlatcı “Ben de yeni öğrendim. Kara parayla işimiz olmaz. Kapalıçarşı’da ayaklı borsayı faturalandıran adamım. Bir yanlışlık var. Eminim bu karar en kısa zamanda kaldırılacaktır" dedi.

"KARARIN KALDIRILMASI İÇİN BAŞVURU YAPTIK"

Gazeteci Can Özçelik’e de konuşan Ahmet Ahlatcı, şunları kaydetti:

43 yıldır kuyumculuk yapıyorum. 23 kişilik bir kaçakçılık soruşturmasında adımız karışmış, ben de bunu yeni öğrendim. Yanlışlık olduğunu anlattık ve yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için başvuru yaptık, kaldırılacağına inanıyorum.

AHLATCI HOLDİG'DEN AÇIKLAMA

Ahlatçı Holding’den yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ahlatcı Holding ve yöneticilerine ilişkin bazı iddiaların kamuoyuna yansıtıldığı görülmektedir. Özellikle sosyal medya hesaplarında paylaşılan söz konusu haberlerde dile getirilen kara para ve kaçakçılık soruşturması iddialarıyla gerek kurumlarımızın özelliklede Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ahlatcı'nın yakından uzaktan herhangi bir ilgisi ve ilişkisi yoktur.

Bu çerçevede açık ve net bir şekilde ifade etmek isteriz ki; söz konusu paylaşımlar asılsızdır, dayanaktan yoksundur ve gerçeği yansıtmamaktadır. Ahlatcı Holding, kuruluşundan bu yana tüm faaliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, uluslararası ticaret kurallarına ve sektör regülasyonlarına tam uyum İçerisinde sürdürmektedir. Bu kapsamda bilinmesi gereken en önemli gerçek şudur ki; Kapalıçarşı piyasasındaki kayıt dışı ekonomiyi faturalandırarak kayıt içine alan kişi Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ahlatcı'dır. Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda; şeffaflık, hesap verebilirlik, etik iş yapma anlayışı ve sürdürülebilirlik ilkeleri temel önceliğimizdir. Güçlü iç denetim, uyum ve risk yönetimi mekanizmalarımız; ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde işletilmektedir. Ahlatcı Holding, Anadolu'nun köklü ticaret kültüründen beslenen dürüstlük ve güven anlayışını kurumsal yapısının merkezine yerleştirmiştir.

Üretim, yatırım, ihracat ve istihdam yoluyla ülke ekonomisine katkı sunan, kalıcı ve sorumlu bir yatırımcı olarak faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir. Gerçek dışı ve spekülatif içeriklere karşı hukuki haklarımız saklıdır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gerekli tüm adımlar atılacaktır. Ahlatcı Holding, dün olduğu gibi bugün de etik, şeffaf ve hukuka uygun iş yapma anlayışından taviz vermeden yoluna devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

