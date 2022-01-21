Ahmet Davutoğlu: Millet İttifakı'nı yeniden kurmayı konuşuyoruz

21 Ocak 2022 Cuma, 23:07

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le yaptığı görüşme hakkında açıklamalarda bulundu.

Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Ahmet Davutoğlu "Millet İttifakı'na katılıyor musunuz?" sorusuna "Konuşacağımız konuları birlikte değerlendirmemizde fayda olacağını düşünerek dün birlikte oturduk. 3 saati aşan güzel bir görüşme oldu. Salı günü Sayın Ali Babacan ile görüşeceğim. Temel Bey Covid-19 olduğu için çıkar çıkmaz da onunla görüşeceğim" yanıtını verdi.

"SEÇİM İTTİFAKI DEĞİL VİZYON İTTİFAKI"

İttifakların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistem ile oluştuğu hatırlatan Davutoğlu, "Türkiye'de ittifaklar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği konjonktürde doğdu ve o konjonktürde gelişti. Şimdi yapmaya çalıştığım açıkçası sadece seçimle ilgili bir ittifak veya bir işbirliği değil. Daha kalıcı, vizyoner bir işbirliği. Seçim ittifakı değil, vizyon ittifakı" diye konuştu.

Saymaz'ın "Ne farkı var?" sorusunu yönettiği Ahmet Davutoğlu, "Şöyle bir farkı var, seçimle kazanırsınız ve biter. Nitekim 24 Haziran seçimleri sonrası Sayın Karamollaoğlu ayrıldı ittifaktan. Sanki Millet İttifakı 4 parti gibi göründü" ifadelerini kullandı.

"KUTUPLAŞTIRICI DİLİ YOK EDECEK BİR İTTİFAK KURMAK LAZIM"

"Millet İttifakı'nı yeniden kurmak mı lazım?" sorusu üzerine "Onu konuşuyoruz. Alternatifleri dün akşam konuştuk" diyen Davutoğlu şöyle devam etti:

Bir de kimsenin dışlanmadığı bir siyasi iklim oluşturmak. Bu var olan bir yapıya hemen eklemek gibi değil. Genç kitlelerin hepsinin 'Burada biz de varız' şeyini doğuracak ve AKP ve MHP'nin kutuplaştırıcı dilinin etkisini yok edecek bir ittifak kurmak lazım. Temel ilkeler üzerinde inşa edilebilecek politikalar, seçim sürecine giderken takip edilecek yön ve yöntem, seçimden sonra takip edilecek yol ve yöntem. Açıkçası aslında, bir gün bir seçim kararıyla uyanıp bu konuların o gün tartışılmasını doğru bulmuyorum. Çünkü o gün geldiğinde yine biz pratik konuları konuşuyor olacağız. Kim aday olacak, milletvekilliğinde nasıl işbirliği yapılacak? Bunlar önemli ama nihayetinde bu işbirliğinin siyasi bir hedefi olması lazım. O siyasi hedefini seçim ufukta gözükmeden önceden konuşmak gerekli.

"PSİKOLOJİK ALTYAPIYI KURUYORUZ"

Akşener ve Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede hangi konularda uzlaşı sağladığı sorulan Davutoğlu, "Ben bazı çerçeve görüşler getirdim. Önce öyle anlaşmıştık zaten, düşüncelerimizi getirelim diye. Şu ana kadar çok iyi bir güven ilişkisi var. Dün gördüğüm hava güven unsuru pekişiyor. Psikolojik altyapıyı kuruyoruz bir anlamda. Benim de arkadaşlara dün ifade ettiğim gelin bunun içini dolduralım" dedi.

"HAZİRAN YA DA EKİMDE SEÇİM İHTİMALİNİ YÜKSEK GÖRÜYORUM"

Haziran ya da Ekim ayında seçim olasılığını yüksek gördüğünü dile getiren Ahmet Davutoğlu, "Şimdi biz Mart ayında Devlet Bahçeli'nin kafasına esip de erken seçim dediğinde bu konuları oturup konuşacağız. Cumhurbaşkanlığı dahil hepsini konuşacağız. Niye şimdiden konuşmuyoruz? Niye topluma güven hissi vermeyelim? Dünden beri tebrik alıyorum. Her kesimden 'Çok iyi yapıyorsunuz' diye mesajlar.

Bu güvenin uyanması lazım" şeklinde konuştu.

"Millet İttifakı yeni katılımlarla büyüyecek mi yoksa kendini tamamlayacak yeni bir üst ittifak ile yeniden bir araya mı gelecek?" sorusuna net cevap veremeyeceğini belirten Davutoğlu, "O konuda net bir şey söylemeyeyim. Onu konuşuyoruz ama yapılandırılmış yeni bir çerçeveye oturtulursa bu, AKP ve CHP'nin oluştura geldiği 2 kutuplu şeyin dışına çıkar ve o kitlelere oradan kopacak kitlelere daha sıcak gelir. İki seçimde mücadele edilmişmiş bir şeyden değil daha kuşatılmış bir ittifak yapısı daha doğru olur benim kanaatimce" ifadelerini kullandı.

İsmail Saymaz'ın "Muhalefetin yeniden yapılandırılması aslında" sözleri üzerine Davutoğlu, "Tabi tabi... Ama isimle sınırlı bir şey değil. Ben sistematik işleyişi daha net oturmuş oluşmuş ve ekiplerimizin daha yakın birlikte çalıştığı ve bir şey teklifi bir model düşünüyorum. Arkadaşlarla da bunları paylaşıyorum yani sadece birkaç yerde ortak görüntü vermekle bu işin yeteceği kanaatinde değilim" karşılığını verdi.

GÖRÜŞME KULİSLERİ HAREKETLENDİRMİŞTİ



Üç liderin Ankara’da gerçekleşen sürpriz buluşması Ankara kulislerini de hareketlendirmişti.

Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz hafta da Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya gelmiş, ardından da İYİ Parti Genel Merkezi’nde Meral Akşener’e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Kulislerde Gelecek Partisi’nin ‘Millet İttifakı’na katılacağı iddiaları konuşulmuştu.