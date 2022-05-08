Ahmet Davutoğlu'ndan 'Anneler Günü' mesajı

08 Mayıs 2022 Pazar, 15:32

Ahmet Davutoğlu, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabında bugün bir kutlama mesajı yayınladı. Davutoğlu’nun mesajı şöyle:

“Beni dünyaya getiren Memnune annemi, beni muhabbetle büyüten Sefure annemi, hayatımı güzelleştiren eşimin annesi Refia annemi rahmetle anıyor; bana babalık ve evlat sevgisini tattıran kıymetli eşim ve tüm şehit anaları başta olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum.”