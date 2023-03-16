Son dakika... Bolu'da şiddetli deprem: İstanbul, Ankara, Düzce'de hissedildi

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 14:03

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 16:21

Avrupa Sismoloji Merkezi, Bolu yakınlarında saat 13.55'te 4.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini duyurdu.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre; deprem yaklaşık 5 kilometre derinlikte meydana geldi.

Merkez üssü olarak Bolu'nun 16 kilometre kuzeybatısının işaret edildiği depremin geniş bir alanda hissedildiği bildiriliyor.

AFAD DA DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi de, merkez üssü Bolu merkez ve büyüklüğü 4.8 olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, depremin yerin 8.13 kilometre derinliğinde yaşandığını kaydetti.

"YIKILAN BİR BİNA GÖZÜKMÜYOR"

CHP Bolu İl Başkanı Ersan Türkoğlu, Halk TV yayınında depreme ilişkin konuştu.

Türkoğlu, "Yıkılan bir bina, ağır hasarlı bir bina gözükmüyor ama vatandaşlarımız çok tedirgin" dedi.

AFAD BAŞKANI: "OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMUYOR"

AFAD Başkanı Yunus Sezer de, depremin ardından yaptığı ilk açıklamada, şunları kaydetti:

"Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki #deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım."

Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki #deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.



Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.



Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım. — Yunus Sezer (@Yunus_Sezer_) March 16, 2023

HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Bolu'da yaşanan şiddetli deprem halkta tedirginliğe yol açtı. Depremin ardından yurttaşlar sokağa döküldü. Kentteki okullarda öğrenim gören öğrenciler de, depremin ardından okulların bahçesinde çıkarıldı.

BOLU VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Bolu Valisi Erkan Kılıç da, katıldığı CNN Türk yayınında, depreme yolda ve araçtayken yakalandığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"İlgililer sahada. Bize intikal eden herhangi bir olumsuzluk yok. Bolu depreme alışkın bir şehir. Ama Kahramanmaraş depremi sonrası halk tedirgin. Yaşanan bir olumsuzluk yok. Her şey kontrol altında."

"TETİKLEMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Bolu'daki depreme ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Kısa bir kol üzerinde meydana gelen deprem. Burada özellikle şunu belirtmekte fayda var: Bu büyüklükteki depremlerin, İstanbul'un güneyinde Marmara Denizi'nin içinden geçen fayları tetiklemesi söz konusu değildir.

Artçıların bir süre daha devam edeceğini söylemek mümkün artçıların. Bir kez daha önemle vurguluyoruz: Vatandaşlarımız ağır hasarlı binalara girmemeli.

Ülkemizin her yerinde olduğu gibi başka yerlerde de depremler olmaya devam ediyor. Deprem bölgesinde meydana gelen 18 bin artçının dışında aslında günümüze kadar da yılbaşından bu yana 6 bin civarında artçı var. 24 bin civarında depremin ülkemizde 2023'te meydana geldiğini söylemek mümkün. Vatandaşlarımız büyük bir travma yaşıyor. Vatandaşlarımız her duydukları depremden sonra acıyı bir kez daha yaşıyorlar ancak hiçbir depremin saatini, yerini, olacağı günü bilmemiz mümkün değil."