2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Kılıçdaroğlu oy kullandığı sandıktan birinci çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oy kullandığı sandıkta en fazla oyu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak kendisi aldı.

AA
Yayınlanma: 28.05.2023 - 18:30
Kılıçdaroğlu oy kullandığı sandıktan birinci çıktı
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy verdiği Arjantin İlkokulu'ndaki 4221 numaralı sandıkta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda kullanılan 318 oyun 4'ü geçersiz sayıldı.

Sayım sonuçlarına göre, Kılıçdaroğlu 224 oy alırken sandıktan Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 90 oy çıktı.


Kemal Kılıçdaroğlu sandık 2023 seçimleri

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