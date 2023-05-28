2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Sandığımdan kime, ne kadar oy çıktı? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullandığım sandıktan Erdoğan'a ve Kılıçdaroğlu'na ne kadar oy çıktı?

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçim sonuçlarını merakla bekleyen Sandığımdan kime, ne kadar oy çıktı? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde sandığımdan Erdoğan'a ve Kılıçdaroğlu'na ne kadar oy çıktı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 18:41
Sandığımdan kime, ne kadar oy çıktı? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullandığım sandıktan Erdoğan'a ve Kılıçdaroğlu'na ne kadar oy çıktı?
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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti.Türkiye genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erdi. Bu saatten sonra gelen seçmen oyunu kullanamayacak, ancak saat 17.00'de sandık başında bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oyunu verebilecek.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 

Seçim günü bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci tur oylamasına ilişkin yayın yasağının saat 18.15 itibarıyla kaldırılacağını açıkladı.

SANDIĞIMDAN KİME, NE KADAR OY ÇIKTI? 

Yurttaşlar oy kullandıkları sandıklarda hangi adaya ne kadar oy çıktığını Yüksek Seçim Kurulu’nun internet sitesinden görebilir.

YSK SANDIK SORGULAMA EKRANI

CHP 28 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ EKRANI

Cumhuriyet Halk Partisi, seçmenlerin oy verdiği sandığı takip edebilmesi için bir adres paylaştı.

Seçmenler sandıklarını https://sts.chp.org.tr sitesi üzerinden takip edebilecek. 



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