Ahmet Ercan'dan Malatya depreminin ardından kritik açıklama: Daha büyük bir deprem olabilir mi?

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sabah saat 09.00'da yaşanan 5.6 büyüklüğündeki depremin yankıları sürerken, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"DAHA BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENTİM YOK"

Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 8 ilde hissedilen ve büyük paniğe yol açan depreme ilişkin şunları kaydetti:

"Bugün Malatya’da olan M5,6 büyüklüğündeki deprem 6 Şubat 2023 yılında olan toplam sekiz büyüklüğündeki bir gerginlik boşalmasına denk gelen büyüklükteki dört depremin artçısıdır. Jeofizik olarak 'Gelecek günlerde daha büyük bir deprem olabilir mi?' sorusunu yanıtlama olasılığı yoktur. Ancak 55 yıllık deprem bilimci olarak böyle bir beklentim yok. M5,6’lık deprem bölgede betonarme yapılarda yıkıntı yapmaz. Ancak taş köy evlerinde duvar çatlamaları, baca yıkılmaları, minarelerde çatlamalara neden olabilir.

Bu depremin Adıyaman, Diyarbakır, Urfa, Hatay, Adana, Osmaniye, Elazığ, Tunceli gibi yakın illerde duyulmuş olması çok olağandır. Çünkü sarsım dalgaları bir havuza atılan taşın dalgaları gibi tüm yer altında erki bitinceye kadar yayılırlar. Evlerinizin sallanmış olması yıkılacağı anlamına gelmez. Bir evin yıkılması için yerden geçen dalga ile yapının salınımının uyum içinde olup yapıyı çalkalamaması gerekir.

Türkiye’nin deprem yönetmeliğinin çok iyi olmasına karşın, depremlere karşı önlem alamamasının ana nedeni halkın %84’ünün geçim sıkıntısı çekmesi, ülke ekonomisinin iyi durumda olmamasıdır. Ekonomisi iyi yönetilmeyen ülkelerin deprem zararlarını az indirme olasılığı yoktur."