Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ahmet Ercan'dan Malatya depreminin ardından kritik açıklama: Daha büyük bir deprem olabilir mi?

Ahmet Ercan'dan Malatya depreminin ardından kritik açıklama: Daha büyük bir deprem olabilir mi?

20.05.2026 10:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ahmet Ercan'dan Malatya depreminin ardından kritik açıklama: Daha büyük bir deprem olabilir mi?

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Malatya'daki depreme ilişkin yaptığı değerlendirmede "Bugün yaşanan deprem 6 Şubat 2023 yılında olan toplam sekiz büyüklüğündeki bir gerginlik boşalmasına denk gelen büyüklükteki dört depremin artçısıdır. Jeofizik olarak 'Gelecek günlerde daha büyük bir deprem olabilir mi?' sorusunu yanıtlama olasılığı yoktur. Ancak 55 yıllık deprem bilimci olarak böyle bir beklentim yok" dedi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

 

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sabah saat 09.00'da yaşanan 5.6 büyüklüğündeki depremin yankıları sürerken, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"DAHA BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENTİM YOK"

Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 8 ilde hissedilen ve büyük paniğe yol açan depreme ilişkin şunları kaydetti:

"Bugün Malatya’da olan M5,6 büyüklüğündeki deprem 6 Şubat 2023 yılında olan toplam sekiz büyüklüğündeki bir gerginlik boşalmasına denk gelen büyüklükteki dört depremin artçısıdır. Jeofizik olarak 'Gelecek günlerde daha büyük bir deprem olabilir mi?' sorusunu yanıtlama olasılığı yoktur. Ancak 55 yıllık deprem bilimci olarak böyle bir beklentim yok. M5,6’lık deprem bölgede betonarme yapılarda yıkıntı yapmaz. Ancak taş köy evlerinde duvar çatlamaları, baca yıkılmaları, minarelerde çatlamalara neden olabilir. 

Bu depremin Adıyaman, Diyarbakır, Urfa, Hatay, Adana, Osmaniye, Elazığ, Tunceli gibi yakın illerde duyulmuş olması çok olağandır. Çünkü sarsım dalgaları bir havuza atılan taşın dalgaları gibi tüm yer altında erki bitinceye kadar yayılırlar. Evlerinizin sallanmış olması yıkılacağı anlamına gelmez. Bir evin yıkılması için yerden geçen dalga ile yapının salınımının uyum içinde olup yapıyı çalkalamaması gerekir.

Türkiye’nin deprem yönetmeliğinin çok iyi olmasına karşın, depremlere karşı önlem alamamasının ana nedeni halkın %84’ünün geçim sıkıntısı çekmesi, ülke ekonomisinin iyi durumda olmamasıdır. Ekonomisi iyi yönetilmeyen ülkelerin deprem zararlarını az indirme olasılığı yoktur."

İlgili Konular: #deprem #Malatya #Övgün Ahmet Ercan

İlgili Haberler

Son dakika depremler! Malatya'da deprem mi oldu? 20 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika depremler! Malatya'da deprem mi oldu? 20 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu? AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Malatya'da deprem mi oldu? 20 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
Malatya'dan hangi fay hatları geçiyor? Malatya'nın deprem riskli ilçeleri neresi?
Malatya'dan hangi fay hatları geçiyor? Malatya'nın deprem riskli ilçeleri neresi? Malatya'da 20 Mayıs Çarşamba günü saat 09.00'da, 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Malatya'dan hangi fay hatları geçiyor? Malatya'nın deprem riskli ilçeleri neresi?
Son dakika... Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Son dakika... Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem Son dakika haberi... AFAD, Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı. Deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Sivas'tan da hissedildi. Yetkililer tarafından yapılan peş peşe açıklamalarda, bölgeden olumsuz bir ihbar gelmediği aktarıldı. Eğitime 1 gün ara verilen kentte, sabah yaşanan sarsıntıdan yaklaşık bir buçuk saat sonra 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.