25 kişiye mezar olmuştu... Depremde yıkılan bina ile ilgili eksik ve hatalı proje iddiası!

Yayınlanma: 19.09.2023 - 13:21

Güncelleme: 19.09.2023 - 13:27

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerde Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bulunan Gözde Apartmanı da yıkıldı. Yıkılan apartmanda 25 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yurttaş da yaralandı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda aralarında yapı müteahhidi, proje müellifi, teknik uygulama sorumlusu ve zemin etüt raporunu hazırlayan jeoloji mühendisi gibi görevlerde bulunan sanıklar hakkında hazırlanan iddianame İslahiye Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

22 YIL 6'ŞAR ARA KADAR HAPİS TALEBİ

Kabul edilen iddianamede tutuklu sanıklar Ali Ş. ve Seyfettin K. ile tutuksuz sanıklar Devrim Y., İbrahim Ç. ve Kamil Ç.’nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

"TEMEL ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ YETERSİZ"

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünce hazırlanan bilirkişi raporu da iddianamede yer aldı.

Bilirkişi raporunda statik projenin içeriğinin yetersiz ve uyumsuz, temel zemin emniyet gerilmesinin yetersiz olduğu belirtildi.

Raporda, "Proje aşamasında yatak katsayısı belirlenmeden, oturma analizi yapılmadan ve sıvılaşma analizi yapılmadan zemin etüt raporu düzenleyen Devrim Y. ile şirket yetkilileri İbrahim Ç. ve Kamil Ç.’nin sorumluluklarının bulunduğu anlaşılmıştır. Yapım aşamasında donatı detaylandırması yetersizliği sebebiyle yapım sorumlusu-müteahhit sıfatını taşıyan Seyfettin K.’nin, teknik uygulama sorumlusu sıfatını taşıyan Ali Ş.’nin sorumluluklarının bulunduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

ANALİZ YAPILMADAN ZEMİN ETÜT RAPORU DÜZENLENMİŞ

Binanın oturma ve sıvılaşma analizi yapılmadan zemin etüt raporu düzenlendiği de iddianamede belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Binanın statik projesini hazırlayan Ali Ş.’nin statik projenin içeriğinin yetersiz/uyumsuzluğu, temel donatı alanı yetersizliği, temel zemin emniyet gerilmesi yetersizliği, kolon boyutları yetersizliği, kolon donatı alanı yetersizliği, kiriş boyutları yetersizliği, kiriş donatı alanı yetersizliği, donatı detaylandırması yetersizliği sebepleri ile eksik ve hatalı projeye sebebiyet verdiği anlaşılmıştır."

BİNA YETERSİZLİKLE TAMAMLANMI VE TESLİM EDİLMİŞ!

İddianamede, yapı müteahhidi sanık Seyfettin K.’nin ve teknik uygulama sorumlusu sanık Ali Ş.’nin inşaatın yetersizliklerle tamamlanmasına neden oldukları ve 2 sanığın proje ile uygulama arasındaki farklılıklara rağmen inşaatı bitirerek teslimini sağladıkları vurgulandı. İddianamede, bu konu ile ilgili ise, "Şüphelilerin neticeyi öngörmelerine rağmen yukarıda bahsi geçen eylemlerine devam edip binanın inşa faaliyetlerini tamamladıkları ve kusurları oranında söz konusu binanın yıkılmasına ve bu suretle ölümlere sebebiyet vererek üzerlerine atılı suçları işledikleri anlaşılmıştır" denilerek sanıklar hakkında 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi.