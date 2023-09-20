Ahmet Ercan’dan 6 ile uyarı: Tsunami de olabilir!
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 6 ili uyararak Muğla’da 7.1 ve Muş’ta 6.7 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini belirtti. Ercan ayrıca “Muğla deniz kıyılarında Güney Ege dalma batma kuşağı depremlerinde süpürtü (tsunami) olasılığı var” dedi.
Prof. Dr. Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Malatya, Kırklareli, Manisa, Mardin, Muğla ve Muş illerindeki deprem riskini açıkladı.
Söz konusu paylaşımda tsunami olasılığını da belirtti. Paylaşım şu şekilde:
“Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem; Malatya; M6,7 (artık deprem uzun süre olmaz) Kırklareli; <M5,0, Manisa; M6,9, Mardin; <M5,0, Muğla; M7,1, Muş; M6,7. Muğla deniz kıyılarında Güney Ege dalma batma kuşağı depremlerinde süpürtü(tsunami) olasılığı var.”
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