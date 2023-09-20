Ahmet Ercan’dan 6 ile uyarı: Tsunami de olabilir!

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 6 ili uyararak Muğla’da 7.1 ve Muş’ta 6.7 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini belirtti. Ercan ayrıca “Muğla deniz kıyılarında Güney Ege dalma batma kuşağı depremlerinde süpürtü (tsunami) olasılığı var” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2023 - 10:27
Ahmet Ercan’dan 6 ile uyarı: Tsunami de olabilir!
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Prof. Dr. Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Malatya, Kırklareli, Manisa, Mardin, Muğla ve Muş illerindeki deprem riskini açıkladı. 

Söz konusu paylaşımda tsunami olasılığını da belirtti. Paylaşım şu şekilde:

“Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem; Malatya; M6,7 (artık deprem uzun süre olmaz) Kırklareli; <M5,0, Manisa; M6,9, Mardin; <M5,0, Muğla; M7,1, Muş; M6,7. Muğla deniz kıyılarında Güney Ege dalma batma kuşağı depremlerinde süpürtü(tsunami) olasılığı var.”


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