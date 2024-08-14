Yayınlanma: 14.08.2024 - 16:56

Güncelleme: 14.08.2024 - 16:56

AKP bugün Türk siyasetine girişinin 23'üncü yılını kutluyor. AKP Genel Merkezi'nde gerçekleşecek programda partiye 2 milletvekili, 15 belediye başkanı katılacak. Peki, Ahmet Ersagun Yücel kimdir? AKP'li Ahmet Ersagun kaç yaşında, nereli?

AHMET ERSAGUN YÜCEL KİMDİR?

Ahmet Ersagun Yücel, 18 Temmuz 1972 tarihinde Osmaniye'de doğmuştur.

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Serigrafi bölümünde tamamlamış, ardından New York Üniversitesi'nde reklam ve pazarlama üzerine eğitim almıştır.

Evli ve üç çocuk babası olan Yücel, ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Genel Seçimler sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak göreve başlamıştır.

22 Temmuz 2024 tarihinde ise İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel, partisinden ayrıldığını açıklamıştı.