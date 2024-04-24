Ahmet Fikri Doğan kimdir? İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Ahmet Fikri Doğan kaç yaşında, nereli?

Son zamanlarda İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri olarak belirlenen Ahmet Fikri Doğan hakkında bilgiler yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ahmet Fikri Doğan kimdir? İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Ahmet Fikri Doğan kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 10:15
Ahmet Fikri Doğan kimdir? İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Ahmet Fikri Doğan kaç yaşında, nereli?
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İsmailağa Cemaati'nin liderliği için yeni bir isim belirlendi. Uzun süredir böbrek rahatsızlığı ile mücadele eden ve hastanede vefat eden Hasan Kılıç'ın ardından cemaatin başına Ahmet Fikri Doğan geçti. 93 yaşında hayata veda eden Kılıç'ın liderlik makamına Ahmet Fikri Doğan'ın getirilmesi cemaat içinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Peki, Ahmet Fikri Doğan kimdir? İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Ahmet Fikri Doğan kaç yaşında, nereli?

AHMET FİKRİ DOĞAN KİMDİR?

Trabzon'da dünyaya gelen Fikri Doğan, İsmailağa Camii emekli İmam Hatibi olarak biliniyor.

Fikri Doğan, İsmailağa Cemaati'ne ait Siraç Yayınevi’nde görev alıyordu.

Doğan'ın bu yayınevinden çıkan Delîlü's-Salikîn Siracü'l-Müttakîn Tercümesi isimli kitabı bulunmakta.

Hasan Kılıç'ın cenaze namazını İsmailağa Camisi'nin emekli imamlarından Ahmet Fikri Doğan kıldırdı. Daha sonra Kılıç için dua edip tezkiye konuşması yapan İsmailağa Camisi İmamı Salih Topçu, şunları kaydetti:

"Hasan Efendi Hazretimiz dün itibarıyla Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Ancak önceden Hasan Efendi Hazretimizin tensibiyle teklifiyle camiamızın başında cenaze namazını kıldıran, Efendi Hazretimizin arkasından onun yaş haddinden emekli oluşunun peşinde, Efendi Hazretimiz tarafından İsmailağa Cami-i Şerifi'nde imam olarak görev yapan kıymetli Fikri Doğan Hocamız, Hasan Efendi Hazretimizin yerine halifesi olarak taayyün edilmiştir. Bunu bütün camiamıza, sizlere arz ederim."


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