Ahmet Hakan'dan Fazıl Say'a: 'Yaklaşımını çok yadırgıyorum, sorry...'

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 12:54

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 13:52

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye tepki gösterdi. Say, "Muhalefetin oylarına göz dikmiş biri. Bu halka kötülük bu. Bilgisizliğe, kültürsüzlüğe, sıradan bir şovmene, bir ikinci RTE vakasına oy verecek lüksü yok bu halkın" dedi.

İktidara yakın Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Say'ı eleştirdi.

Hakan, yazısında şunları kaydetti:

"Bir sanatçı, Muharrem İnce’ye fırça atıyor. 'Halkın umudunu boşa çıkarmaya ne hakkın var? Tam kazanmaya bu kadar yaklaşmışken sen halkın umudunu boşa çıkarmaya çalışıyorsun' falan türü paylaşımlar yaparak atıyor fırçasını sanatçımız.

Sanatçının politikada bu denli taraf olmasına, kendine göre bir yol tutturan siyasetçiye fırça atmasına falan bir şey demeyeceğim.

Ben sadece 'halkın umudu' konusunda bir şey söyleyeceğim: Yekpare bir halk yok.

Halkın bir kesiminin umudu Kılıçdaroğlu’nun kazanması. Halkın bir başka kesiminin umudu ise Erdoğan’ın yeniden seçilmesi.

'Halkın umudu' diyerek sadece kendisi gibi düşünenleri halktan sayan sanatçı yaklaşımını çok yadırgıyorum. Sorry."