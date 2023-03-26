Fazıl Say'dan Muharrem İnce'ye sert tepki: 'İkinci bir RTE vakasına oy verecek lüksü yok bu halkın!'

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 09:29

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 09:29

Seçimlere sayılı gün kala Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olmak istemesine ve Millet İttifakı'na ilişkin kullandığı sert ifadelere yönelik tepkiler de sürüyor.

Fazıl Say, Twitter hesabından imza sürecinin bitmesine 1 gün kala 100 bin imzaya ulaşan Muharrem İnce'nin bir videosunu alıntılayarak sert tepkide bulundu.

"İKİNCİ BİR RTE VAKASI..."

Say söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadar kritik bir seçimde, başarmak, aydınlığa varmak da bu kadar yakınken, bir araya gelmeyi başarmış bir muhalefetin oylarına göz dikmiş biri. Bu halka kötülük bu. Bilgisizliğe, kültürsüzlüğe , sıradan bir şovmene, bir ikinci RTE vakasına oy verecek lüksü yok bu halkın.

"MARİFET YANİ KORKUTMAK?"

Alacağı oy yüzde 2 olsa ne olur 3 olsa ne olur? Kendi işine mi yarar? Yıllarca, yıllarca koca bir blok oyu yenebilmek için, bir imkansızı başarabilmek için bunca emek vermiş bir ittifakı yıpratmaktan başka neye yarar? Korkuyor muşuz ondan.. vayy bee.. Marifet yani korkutmak??

Bu kadar kritik bir seçimde, başarmak, aydınlığa varmak da bu kadar yakınken, bir araya gelmeyi başarmış bir muhalefetin oylarına göz dikmiş biri. Bu halka kötülük bu.

Bilgisizliğe, kültürsüzlüğe , sıradan bir şovmene, bir ikinci RTE vakasına oy verecek lüksü yok bu halkın. https://t.co/2qXZDxE2En — Fazıl Say (@fazilsaymusic) March 26, 2023

"SANA MI SORACAĞIZ!"

Kim ulan sözde sanatçı? @vekilince Kim? Kime ne diyorsun ? Viskisini yudumlayanlarmış? Sana ne?Kahvemi yudumluyorum ya da su içiyorum sana ne? Ne içeceğimizi bu yaşımızda ne yazacağımızı sana mı soracağız? Korede hayvanat bahçesinde Goril’in şartları düzelsin diye 130 bin imza var"