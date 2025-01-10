Ahmet İyimaya kimdir? Ahmet İyimaya kaç yaşında, nereli? Ahmet İyimaya neden öldü?

TBMM'de Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığı da yapan eski AKP Milletvekili Ahmet İyimaya hayatını kaybetti. Peki, Ahmet İyimaya kimdir? Ahmet İyimaya kaç yaşında, nereli? Ahmet İyimaya neden öldü?

Ahmet İyimaya kimdir? Ahmet İyimaya kaç yaşında, nereli? Ahmet İyimaya neden öldü?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2025 - 20:05

TBMM'de Anayasa Komisyonu ile Adalet Komisyonu'nda başkan olan ve 20, 21. Dönem Amasya; 23., 24.ve 25. Dönem Ankara Milletvekilliği yapan Ahmet İyimaya 75 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Ahmet İyimaya kimdir? Ahmet İyimaya kaç yaşında, nereli? Ahmet İyimaya neden öldü?

AHMET İYİMAYA KİMDİR?

Ahmet İyimaya 22 Kasım 1950, Yuvaköy yılında dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni birincilikle bitirdi. Ankara Barosu'na bağlı olarak yıllarca serbest avukatlık yaptı. Türk Hukuk Kurumu Bilim Kurulu Üyeliği, TEMA Vakfı Kurucu Danışma Kurulu Üyeliği yaptı.

AHMET İYİMAYA'NIN SİYASİ KARİYERİ

İyimaya, 20, 21. Dönem Amasya, 23., 24.ve 25. Dönem Ankara Milletvekilidir. 1993'te daha sonra mecliste de tartışılan Aziz Nesin'in Kenan Evren'e açtığı davada Kenan Evren'in avukatlığını yapmıştır. Sorumluluk hukuku, siyaset hukuku alanlarında yayımlanmış kitapları ve makaleleri var. 1996-1997 yıllarında Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu. 23. ve 24. Dönem'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı oldu. İyi düzeyde Arapça, az düzeyde Fransızca ve İngilizce bilen İyimaya, evli ve üç çocuk babasıdır. 9 Ocak 2025 tarihinde öldü.


Etiketler: #Ahmet İyimaya #kimdir? #Türkiye Büyük Millet Meclisi

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